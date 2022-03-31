Шесть вузов Татарстана оказались в числе лучших в России

Шесть вузов Татарстана вошли в предметные рейтинги лучших учебных заведений России. По данным агентства RAEX, республика находится на третьем месте среди регионов по числу вузов, попавших в списки.

В 29 топов вошли 136 университетов из 41 региона России, причем первое место по числу представленных вузов заняла Москва (40), а второе — Санкт-Петербург (17). Следом за Татарстаном же разместилась Башкирия, пять университетов которой отличились в каких-либо дисциплинах.

По числу попаданий в рейтинги среди вузов республики отличился КФУ — 20: «биология», «география», «педагогическое образование», «экология», «филология и журналистика», «нефтегазовое дело» и другие. КХТИ представлен в двух категориях, КАИ, Университет Иннополис, КГМУ, КГАСУ — в одной.

Рейтинги составлялись на основе информации от Минобрнауки, провайдеров библиометрических данных Clarivate Analytics и Scopus, организаторов студенческих состязаний «Я — профессионал», системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс, агрегаторов онлайн-курсов, платформы веб-аналитики Alexa и соцсетей.