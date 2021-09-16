Четыре участка изымут для строительства развязки на трассе Казань — Боровое Матюшино

Еще четыре участка общей площадью 9 682 кв. метра, находящихся в частной собственности, изымут путем выкупа для строительства транспортной развязки на трассе Казань — Боровое Матюшино. Постановление Кабмина РТ опубликовано сегодня в сборнике документов на сайте мэрии Казани.

Как указано в документе, участки будут изъяты «в целях размещения объекта регионального значения — транспортной развязки в районе пересечения железнодорожных путей аэроэкспресса Казань — аэропорт и автодороги Казань — Боровое Матюшино с организацией заездов в жилые комплексы „Южный парк“ <...>, „Времена года“ <...>, „Станция Юбилейная“ <...> и выездов из них на территории муниципального образования г. Казани и Лаишевского муниципального района».

Все изымаемые участки принадлежат ООО «Южная поляна».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об изъятии для строительства этой же развязки пяти земельных участков общей площадью 11 732 кв. метра, принадлежащих АО «Базис-Терра». К 2024 году трассу Казань — Боровое Матюшино планируют расширить до четырех полос, о чем также писало агентство.