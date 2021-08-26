Для строительства развязки на трассе Казань – Боровое Матюшино изымут пять участков

Пять земельных участков общей площадью 11 732 кв. метров, находящихся в частной собственности, изымут в Казани для строительства транспортной развязки на трассе Казань — Боровое Матюшино. Соответствующее постановление опубликовано сегодня в сборнике документов МО города.

Участки будут изъяты «в целях размещения объекта регионального значения — транспортной развязки в районе пересечения железнодорожных путей аэроэкспресса „Казань — аэропорт“ и автодороги „Казань — Боровое Матюшино“ с организацией заездов в жилые комплексы „Южный парк“ <...>, „Времена года“ <...>, „Станция Юбилейная“ <...> и выездов из них на территории муниципального образования г. Казани и Лаишевского муниципального района», говорится в документе. Все участки принадлежат АО «Базис-Терра».

В дальнейшем должен быть определен размер возмещения за изымаемые участки. После этого в 30-дневный срок должно быть заключено соглашение об изъятии и выплачена сумма возмещения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что трассу Казань — Боровое Матюшино от села Усады до Песчаных Ковалей расширят с двух до четырех полос.