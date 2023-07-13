Четыре татарстанца в этом году заразились менингококком

В Татарстане в этом году произошли единичные случаи заражения менингококковой инфекцией среди жителей республики. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

По одному человеку заболели в Набережных Челнах и Пестречинском районе. Два случая были выявлены в Зеленодольском районе. Среди жителей Казани случаи заболевания менингококковой инфекцией не зарегистрированы.

Напомним, что четырьмя днями ранее в Екатеринбурге выявили 15 случаев заражения менингококковой инфекцией, из них два – с летальным исходом. В республиканском ведомстве подчеркнули, что сведений о наличии контактов татарстанцев с заболевшими менингококковой инфекцией в Свердловской области нет.

«При регистрации случаев инфекционных заболеваний или наличии контактов с инфекционными больными жителей из других субъектов, Управлениями Роспотребнадзора субъектов РФ в оперативном порядке осуществляется передача и обмен информацией по организации противоэпидемических мероприятий», – отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор РТ проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий с больными и контактными лицами в очагах менингококковой инфекции. Тем, кто имел тесный контакт с заболевшими, проводят химиопрофилактику и вакцинопрофилактику многокомпонентной вакциной против менингококка.