Четыре стобалльника и 57 медалистов: нурлатские выпускники о том, как добились успеха

Фото предоставлено Гузель Садыковой

В этом учебном году сразу четыре выпускника школ Нурлатского района получили заветные 100 баллов на ЕГЭ, а 57 ребят окончили школу с медалями – 33 с золотыми и 24 с серебряными. Эти достижения стали ярким итогом многолетнего труда школьников, их учителей и родителей.

Своими результатами в этом году гордятся Алия Ураева и Диана Мухаметзянова – выпускницы городской школы №1. Алия сдала литературу на 100 баллов, Диана – информатику. К экзаменам обе девушки готовились не один год.

«Я с детства очень люблю читать, все свободное время посвящаю этому занятию. А к экзамену начала готовиться два года назад: делала конспекты, характеристики героев, занималась с репетитором и на онлайн-курсах», – рассказала Алия, призер республиканской олимпиады по русской литературе. В будущем она мечтает стать культурологом.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Диана, также стобалльница, уверена, что успех в информатике – результат целенаправленной, ежедневной работы: «Надо решать много задач и готовиться каждый день. Тогда все будет хорошо».

Еще один стобалльник по информатике – Богдан Евграфов из Егоркинской школы. Он – золотой медалист, призер республиканской олимпиады «Путь к Олимпу».

«С первого класса учился на "отлично", всегда делал домашнее задание. Это и помогло. Правда, в начале года расслабился, потом пришлось наверстывать – учился по целым дням. Главное – режим», – признался Богдан.

Из пяти выпускников Егоркинской школы двое окончили обучение с медалями.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Наивысший балл по химии показал Рифат Абдрахманов из села Фомкино. Он планирует поступать в медицинский вуз, вдохновившись примером старшей сестры Разили, студентки Казанского государственного медицинского университета:

«Я рассматриваю варианты поступления в Казань и Москву. Кроме химии, у меня хорошие результаты и по другим предметам», – рассказал он.

В честь выпускников-отличников состоялось торжественное мероприятие во Дворце культуры. На сцену поднялись медалисты и стобалльники, которым аплодировали педагоги, родители и друзья. Поздравления прозвучали от главы района Дамира Ишкинеева и министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Как отметила начальник районного отдела образования Алсу Рахматуллина, в этом году медалистов стало больше на 13 человек. Лидером по числу отличников снова стала городская гимназия: 11 выпускников физико-математического класса сдали ЕГЭ на 80+ баллов. В целом гимназия выпустила 16 медалистов.

Специальный приз в рамках программы «Одаренные дети» получили Алина Ефимова и её наставник – учитель технологии Наталия Кутузова.

В завершение церемонии выпускники передали символическую эстафету младшим школьникам, которые этой осенью только начнут свой путь в мир знаний.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Ранее «Татар-информ» сообщал, что выпускники Татарстана получили 288 стобалльных результатов на ЕГЭ.