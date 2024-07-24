Профессор КФУ Ризванов оценил угрозу лихорадки Западного Нила для Татарстана

Альберт Ризванов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Профессор Альберт Ризванов, руководитель Центра превосходства «Персонифицированная медицина» КФУ, недавно прокомментировал ситуацию с лихорадкой Западного Нила в России и, в частности, в Татарстане. Его оценка ситуации призвана успокоить жителей республики, обеспокоенных возможным распространением этого заболевания.

По словам Ризванова, несмотря на то, что в России зарегистрированы единичные случаи заражения лихорадкой Западного Нила, большинство из них являются завозными. Для Татарстана, по мнению эксперта, эта вирусная инфекция не представляет серьезной угрозы.

Профессор объяснил, что вирус обычно «живет» в диких птицах и переносится комарами. Заболевание чаще встречается в регионах с жарким и влажным климатом. Хотя глобальное потепление может привести к расширению ареала распространения вируса, на данный момент он не является эндемичным для России.

Ризванов подчеркнул, что для Татарстана большую опасность представляют другие заболевания, такие как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. КФУ совместно с Роспотребнадзором и Казанским НИИ эпидемиологии и микробиологии ведет постоянный мониторинг ситуации в регионе.

Эксперт также отметил важность профилактических мер, включая контроль за дикими животными и птицами, а также борьбу с комарами. Он призвал жителей быть бдительными и при появлении симптомов обращаться к врачам, избегая самолечения.