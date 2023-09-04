Четыре проекта Татарстана выиграли федеральный грант «Агротуризм»

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Минсельхоз России подвел итоги конкурса на получение гранта «Агротуризм». Федеральную поддержку на реализацию проектов в следующем году получат четыре хозяйства Татарстана. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«Подведены итоги гранта “Агротуризм”. Поддержку на 2024 год окажут четырем проектам из Татарстана», – говорится в сообщении.

Победителями стали КФХ Хисматов Ф.Ф. с проектом «Олуяз с форелево-медовым колоритом» и сельскохозяйственный потребкооператив «Фермер» с проектом «Фермерское хозяйство с татарским гостеприимством «У Марса классно» из Мамадышского района.

Первый проект предполагает создание базы отдыха. Туристический объект будет предоставлять услуги для активного всесезонного отдыха и знакомства с традициями сельского хозяйства. А в хозяйстве «У Марса классно» туристы смогут попробовать местную фермерскую продукцию, посетить банный комплекс, бассейн, воспользоваться квадроциклами и снегоходами.

Кроме того, грант выиграли КФХ Исхакова Р.Ш. с проектом «Экоферма и Бобровый ручей – тишина среди холмов» Лаишевского района и КФХ Замальдинов Э.Г. с проектом «Экотуристический комплекс “КамРай”» Чистопольского района.

На средства гранта хозяйство Лаишевского района планирует благоустроить территорию в деревне Меретяки – обустроить зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Проект Чистопольского района подразумевает создание современной контактной фермы, детской площадки, благоустройство территории, строительство лестницы к берегу Камы. Комплекс также будет включать мини-заповедник с северными оленями, алтайскими белками и декоративными кроликами.

Всего от Татарстана на конкурс было отправлено восемь заявок. Мамадышский район представил три проекта, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский и Чистопольский районы отправили по одному проекту.

Грант «Агротуризм» составляет от 3 до 10 млн рублей в зависимости от доли инвестирования в проект его инициатором. Средства могут быть направлены на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, проведение работ по благоустройству территории и другие цели.