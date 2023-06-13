Восемь проектов из Татарстана претендуют на федеральный грант «Агротуризм»

Минсельхоз России завершил прием заявок на получение гранта «Агротуризм». От Татарстана было отправлено восемь заявок, сообщили в Центре компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ.

«Самым активным оказался Мамадышский район – три проекта. Зеленодольский, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский и Чистопольский районы отправили по одному проекту», – говорится в сообщении центра в телеграм-канале.

Так, на грант претендует проект развития сельского туризма «Прибой» Зеленодольского района. Он предусматривает установку шатра для проведения массовых мероприятий и двух дополнительных домиков, один из которых будет обустроен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается круглогодичное размещение туристов в комфортабельных домиках.

Лаишевский район представил проект «”Экоферма и Бобровый ручей” – тишина среди холмов». На средства гранта планируется благоустроить территорию в деревне Меретяки – обустроить зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Камско-Устьинский район заявил проект развития сельского туризма «Эко-отель “The Камский”». Его цель – увеличить турпоток до 45-50 тыс. человек в год за счет создания комфортных условий для круглогодичного нахождения на территории туристического комплекса.

Строительство экоагротуристического комплекса «КамРай» предлагает Чистопольский район. Проект подразумевает создание современной контактной фермы, детской площадки, благоустройство территории, строительство лестницы к берегу Камы. Комплекс также будет включать минизаповедник с северными оленями, алтайскими белками и декоративными кроликами.

Один из проектов Мамадышского района предполагает строительство агротуристического комплекса «Алан» для семейных туристов и творческих работников. Другой проект муниципалитета – создание базы отдыха «Олуяз с форелево-медовым колоритом». Туристический объект будет предоставлять услуги для активного всесезонного отдыха и знакомства с традициями сельского хозяйства. Еще один проект района – «Фермерское хозяйство с татарским гостеприимством “У Марса классно”». Здесь туристы смогут попробовать местную фермерскую продукцию, посетить банный комплекс, бассейн, воспользоваться квадроциклами и снегоходами.

Кукморский район представлен проектом «Аграрный Кукмор из первых уст: первый туристический кластер кооперации объектов малых форм хозяйствования». Туристам предложат разработанные и апробированные маршруты по фермерским хозяйствам с посещением ресторана и другими услугами.

Грант «Агротуризм» составляет от 3 до 10 млн рублей в зависимости от доли инвестирования в проект его инициатором. Средства могут быть направлены на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, проведение работ по благоустройству территории и другие цели.