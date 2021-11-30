Четыре проекта Татарстана признаны лучшими в области ландшафтной архитектуры России

Фото: «Институт развития городов РТ»

Четыре проекта из Татарстана получили главную профессиональную премию России в области ландшафтной архитектуры. Лучшим по версии XII Российской национальной премии признана Стратегия развития реки Казанки. Об этом сообщает Фонд «Институт развития городов РТ».

Стратегия развития реки Казанки взяла золото в номинации «Лучшее градостроительное решение, проект планировки, концепции». Проект предполагает создание крупнейшей в России экосистемы прибрежных парков до 2030 года — всего планируется разбить 12 парков.

Новые участки набережной Казанки, которые были открыты в этом году 30 августа, стали лучшим реализованным объектом общественного пространства площадью более 5 гектаров.

Фото: © «Институт развития городов РТ»

Второе место завоевали сразу два проекта республики. Туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана» признан серебряным призером среди объектов экологического, инженерного дизайна. На территории этого кластера находятся Голубые озера. Сейчас водоемы находятся под угрозой из-за разрушения их берегов, но благодаря проекту озера будут сохранены. Кроме того, на прилегающей территории появятся новые центры активности и экотропы.

Фото: © «Институт развития городов РТ»

Еще один объект, получивший серебряную награду, — Шишкинские пруды в Елабуге. Проект направлен на сохранение памятников историко-природного ландшафта в городе, устранение весенних паводков и развитие предпринимательства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, как Татарстан привлек более 2 млрд рублей в парки и скверы.