32 победы за четыре года: Как Татарстан привлек более 2 млрд рублей в парки и скверы

Фонд «Институт развития городов РТ» издал пособие для регионов РФ по привлечению инвестиции на развитие территорий. В его основу лег опыт Татарстана, который помог выиграть 2 млрд рублей на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Пособие уже оценили глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Пособие по привлечению инвестиций на развитие территорий оценили глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

Руководством будут пользоваться регионы России

Составителями пособия выступили руководитель департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина, менеджер департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Анна Рогожникова и редактор, депутат Совета депутатов Троицка Елена Верещагина. Руководство доступно для всех на сайте Программы развития общественных пространств РТ park.tatar.

«Наше руководство поможет командам других регионов составить успешную заявку и получить грант в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Рекомендации основаны на требованиях конкретно этого конкурса», — отметила в беседе с ИА «Татар-информ» Наиля Зиннатуллина.

По словам Наили Зинатуллиной, руководство опирается на опыт команды Татарстана в составлении победных заявок Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

По словам собеседницы агентства, руководство опирается на опыт команды Татарстана в составлении победных заявок. Кроме того, в рекомендациях отражены подходы региональных экспертов, с которыми проводится консультация при составлении заявок.

Руководство состоит из трех частей. Первая часть дает понимание, как создать проект в логике городского развития, правильно сформулировав сверхзадачу. Вторая часть объясняет, как проводить предпроектное исследование и выстраивать работу по вовлечению горожан. Третья часть показывает, что учесть при разработке архитектурного проекта, а также что нужно, чтобы экономически обосновать ценность идеи и убедительно ее подать.

«Также мы поделились полезными ссылками, дружескими советами и рассказали, как сформировать команду для работы над конкурсной заявкой», — рассказала о работе руководитель департамента архитектурных проектов.

Победа заявки влияет на развитие города в течение 2-3 лет

Работа над формированием конкурсной заявки всегда требует больших усилий. Однако это реальный шанс получить мощную синергию от процессов, которые в перспективе влияют на развитие города в течение 2-3 лет.

Руководство доступно для всех на сайте Программы развития общественных пространств РТ park.tatar Фото предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

Так, заявка может помочь городу провести «инвентаризацию» всех имеющихся планов развития территории и синхронизировать одни с другими; оценить существующее положение с разных точек зрения (транспорт, историческая среда, туризм и другие аспекты), наметить реалистичные цели на ближайшие 2–3 года; понять, какую поддержку можно получить на государственном и региональном уровнях; сформировать полноценную команду, которая будет работать для достижения задач «вдолгую».

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», почему составители методички решили поделиться лайфхаками с другими регионами, составители ответили так. Чаще всего муниципалитетам и архитектурным бюро сложно подготовить докаументацию для участия во Всероссийском конкурсе. И Татарстан готов подставить плечо.

Чаще всего муниципалитетам и архитектурным бюро сложно подготовить докаументацию для участия во Всероссийском конкурсе. И Татарстан готов подставить плечо Фото предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

«Возникла идея запустить единый портал, в котором будет собрана вся информация по конкурсу, включая состав заявки, критерии конкурсного отбора, ответы на все актуальные вопросы. Создание подробного руководства о том, как разработать конкурсный проект и собрать победную заявку, — это первый этап формирования информационного портала», — рассказала Наиля Зиннатуллина.

Самая запоминающаяся заявка, которая была выиграна

В фонде рассказали, что самой запоминающейся стало составление заявки по благоустройству набережной реки Камы «Наречье» в Чистополе.

У города богатая история, которая берет начало со времен Волжских булгар и существования селения Джукетау. Чистополь — родина деятелей, известных на весь мир. Например, здесь родились химик, создатель теории химического строения органических соединений Александр Бутлеров и композитор, автор более ста симфонических произведений София Губайдулина. Однако богатая история Чистополя в городе сейчас не раскрыта. Сейчас Чистополь — город на Каме с купеческой архитектурой, находящейся в плачевном состоянии, и наследием периода эвакуации литературных деятелей со всей страны.

Богатая история Чистополя сейчас не раскрыта. Сейчас это — город на Каме с купеческой архитектурой, находящейся в плачевном состоянии Фото: © ИА «Татар-информ»

Команда архитектурного бюро Dialog Urban-Planning при формировании конкурсной заявки столкнулась со множеством противоречий со стороны чистопольцев.

Жители не могут решить, какого городского развития они хотят: важнее ли им сохранение истории или движение вперед в плане развития инфраструктуры. На этот счет команда получила абсолютно противоположные ответы. Поэтому архитекторы смешивали стили и работали на контрастах с образами и приемами, характерным для Чистополя; формировали целостностный образ — разрабатывали единый дизайн-код.

Каждая целевая аудитория хотела «свое» место, поэтому территорию разделили на зоны. Это прибрежная, функциональная и парковая зоны, а также открытая площадь.

«Жители не верили, что их действительно выслушают и создадут проект с учетом всех пожеланий. Мы провели много встреч, общественных обсуждений, глубинных интервью и собрали все пожелания. Архитекторам удалось учесть в проекте все объекты и функциональные зоны, необходимые горожанам. Кроме того, во время работы над проектом мы столкнулись с такой проблемой: Кама загрязняется реками Ржавец, Берняжкой, Килевкой и донными отложениями у речного порта. Совместно с экспертом по экологии уже выявлены точные причины загрязнения Камы. Далее планируется установить новые очистные сооружения, укрепить берега реки, очистить донные отложения у порта. Более подробно о том, что уже сделано, а что в планах — в иллюстративном материале», — поделилась Наиля Зиннатуллина.

Центральную площадь Буинска обновят за 90 млн рублей

В планах на 2022 год завершить благоустройство таких знаковых объектов, как улица Карла Маркса в Агрызе, городские бульвары в Альметьевске, центральная площадь в Буинске, «Березовая роща» в Зеленодольске, ландшафтный парк «Кондурча» в Нурлате, парк у ЖК Салават Купере в Казани.

Кроме того, планируется начать работы на следующих объектах: культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» в Билярске, улица Ворошилова в Кукморе, набережная Камы в Чистополе, парк «Прибрежный» в Набережных Челнах.

Также, конечно, продолжится активная работа в рамках Стратегии развития Казанки. В 2022 году планируется спроектировать парки Пяти рек, «Сады у Казанки», «Залив Казанки» и начать реализацию следующей очереди парков.

В 2022 году Центральную площадь Буинска ожидает третья очередь благоустройства. Первые два этапа стали возможны благодаря федеральному гранту Всероссийского конкурса малых городов (70 млн рублей) и Программе развития общественных пространств РТ (19,4 млн рублей) в 2021 году.

«На сегодняшний день на площади установлен фонтан и малые архитектурные формы, проложены новые покрытия, установлены элементы освещения», — отметили в пресс-службе фонда.

Территория парка находится в центральной части города. По периметру находятся административные здания, некоторые из них являются объектами культурного наследия. При проектировании архитекторы отметили, что центральный парк находится в хорошем состоянии, однако морально устарел, поэтому территория нуждалась в обновлении. На пешеходной дорожке-площади наблюдался недостаток функций, в самом парке не хватало навесов, распределения функций и потоков.

Основной идеей развития территории стало разделение функций и потоков, учитывались основные пешеходные транзиты, функции прилегающих зданий, комфортное зонирование.

В благоустройстве парка и площади были также учтены пожелания жителей. На общественных обсуждениях буинцы попросили создать новые точки притяжения, обновить покрытия дорожек, заменить некоторые фонари, создать условия для круглогодичного использования территории.

Поэтому главными задачами для проектировщиков стали создание музея под открытым небом и театральных площадок в парке, обновление фасадов и входных групп прилегающих зданий, обновление дорожных покрытий, замена элементов освещения, создание условий для круглогодичного использования территории.

В Нурлате появится пляж с пирсом за 50 млн рублей

Нурлатцы выиграли грант на сумму 50 млн рублей в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек». Финальные обсуждения с жителями, которые высказали свои идеи и пожелания, прошли в апреле этого года. А за его продвижение и проведение ремонта голосовали всем районом. Проект в муниципалитете называют самым долгожданным и народным, так как в будущем здесь появится единственный в Нурлатском районе пляж.

На сегодняшний день здесь завершена вертикальная разметка будущего пляжа и установка бортового камня, также выполняется берегоукрепление реки Кондурча.

«Мы запланировали работы на реке Кондурча в целях безопасности, для того, чтобы дать возможность безопасно купаться прежде всего детям. Конечно же, создавая такое место, решили, что должны быть и другие зоны: и зона барбекю, и велодорожки, и спортивные, детские площадки, и сцена», — рассказал ранее глава Нурлатского районее Алмаз Ахметшин.

Также в общественном пространстве появится амфитеатр, пирс, прогулочные зоны, теневые навесы, спасательная вышка.

«Березовая роща» в Зеленодольске за 222,6 млн рублей

Благоустройство второй очереди парка «Березовая роща» в микрорайоне Мирный Зеленодольского района также проводятся по двум программам — республиканской («Развитие общественных пространств Республики Татарстан») и федеральной («Формирование комфортной городской среды»).

«На данный момент здесь уже готовы тротуары, мостики, места для пикника, волейбольная площадка, смотровая площадка. Полным ходом идет подготовка к установке уличного освещения», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Парк расположен на окраине города, который активно застраивается высотными домами. По мнению разработчиков — представителей бюро «Архитектурный десант» и местных жителей, природные пейзажи — самая большая ценность этой территории. Поэтому все благоустройство было решено сделать, не нарушая естественного вида.

Городской парк будет представлять собой цветущий сад, все тропинки и павильоны напоминают о рукотворности. В рамках озеленения здесь появятся клумбы и плодовые деревья. Ландшафтный парк — это естественная нетронутая часть, все благоустройство из натуральных материалов и решено минимальными вмешательствами. Смотровые площадки и ротонда только подчеркивают открытость и простор.

С момента открытия (начало лета 2020 года) общественное пространство стало излюбленным местом отдыха жителей и гостей Зеленодольска. Людей в парке привлекают живописные холмы. Сейчас территория активно используется для прогулок на природе, катания на лыжах и пикников, иногда здесь проходят массовые гуляния как Сабантуй.

В Фонде «Институт развития городов РТ» уточнили, что на первый и второй этап благоустройство парка «Березовая роща» было выделено более 222,6 млн рублей. Из них более 129,2 млн — на первую очередь реализации, более 93,4 млн рублей — на вторую.

В «Западных воротах» Альметьевска появится праздничная зона с амфитеатром за 79 млн рублей

В микрорайоне «Западные ворота» в Альметьевске реализуется первая очередь благоустройства внутриквартального бульвара на участке от ул. Гафиатуллина до ул. Бигаш.

«Проект благоустройства микрорайона „Западные ворота“ нацелен на создание внутри квартала комфортной среды. Ядром проекта стал пешеходный бульвар вокруг инженерной школы. Он включает в себя зоны рекреации, праздничную зону с амфитеатром и сценой для локальных событий, детскую площадку, спортивную зону и идентичные арт-объекты, связанные с историей места и города. Бульвар связывает школу, детские сады и жилые дома в пешеходную безбарьерную среду без проездов автотранспорта, что создает комфортные и безопасные условия», — поделился с ИА «Татар-информ» Виталий Волков — директор архитектурной компании Miriada Group, которая разработала данный проект.

По словам собеседника агентства, на данной территории находится очень много инженерных сетей, которые имеют ограничения, а это, в свою очередь, затрудняет высадку деревьев и расположение функциональных зон. «Тем не менее во всех возможных местах планируется высадка деревьев и кустарников», — заверил архитектор.

«Все малые архитектурные формы выполнены с учетом дизайн-кода проекта: лавки, навесы, амфитеатр, урны. Внутри квартала организована закольцованная велодорожка с выходом на городскую велодорожную сеть», — добавил Волков.

Проект реализуется в два этапа — в этом году выполняются основные покрытия и освещение, вторым этапом в будущем году станет установка малых форм и озеленение.

«Из федерального бюджета городу было выделено 63,96 млн рублей, из республиканского — 15 млн рублей», — уточнили агентству в Фонде «Институт развития городов РТ».