Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Четыре парка из Татарстана вошли в шорт-лист первой всероссийской премии
Четыре татарстанских парка оказались в шорт-листе I Всероссийской парковой премии «Парки России», сообщает Институт развития городов республики.
Так, парк по улице Кошевого в Лаишево оказался среди претендентов на победу в номинации «Парк года. Малые города», среди общественных пространств больших городов — «Березовая роща» в Зеленодольске. В шорт-лист по крупным городам вошел парк «Прибрежный» в Набережных Челнах, а крупнейших — «Малое Чайковое озеро» в Казани.
В общей сложности из разных регионов страны на премию поступило 557 заявок по 24 номинациям. С 20 марта по 2 апреля члены экспертного совета премии будут выбирать победителя в каждой из номинаций.
«Церемония награждения состоится 3 апреля 2024 года в рамках главного паркового события страны — Международной выставки-конференции ParkSeason Expo, Форума парков стран БРИКС и Всероссийского слёта директоров парков», — говорится в телеграм-канале Института развития городов РТ.
На сайте события указано, что оно проводится в том числе для популяризации национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Национальные проекты реализуются по указу Президента России Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»