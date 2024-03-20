Четыре парка из Татарстана вошли в шорт-лист первой всероссийской премии

Малое Чайковое озеро

Фото: Институт развития городов Татарстана

Четыре татарстанских парка оказались в шорт-листе I Всероссийской парковой премии «Парки России», сообщает Институт развития городов республики.

Так, парк по улице Кошевого в Лаишево оказался среди претендентов на победу в номинации «Парк года. Малые города», среди общественных пространств больших городов — «Березовая роща» в Зеленодольске. В шорт-лист по крупным городам вошел парк «Прибрежный» в Набережных Челнах, а крупнейших — «Малое Чайковое озеро» в Казани.

В общей сложности из разных регионов страны на премию поступило 557 заявок по 24 номинациям. С 20 марта по 2 апреля члены экспертного совета премии будут выбирать победителя в каждой из номинаций.

«Церемония награждения состоится 3 апреля 2024 года в рамках главного паркового события страны — Международной выставки-конференции ParkSeason Expo, Форума парков стран БРИКС и Всероссийского слёта директоров парков», — говорится в телеграм-канале Института развития городов РТ.

На сайте события указано, что оно проводится в том числе для популяризации национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Национальные проекты реализуются по указу Президента России Владимира Путина.