Четыре квартиры загорелись в Нурлате после того, как рванул газ

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме в Нурлате поступило сегодня вечером. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Огнеборцы выяснили, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением четырех квартир на первом и втором этажах. Взрыв разрушил наружные стены здания.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Огнеборцы спасли из-под завалов одного человека, еще троих эвакуировали из подъезда. Горение уже ликвидировано.

Напомним, взрыв газа произошел в трехподъездном доме №9 на Заводской улице. После взрыва в доме случился пожар.