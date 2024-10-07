Четыре кандидата выдвинулись на выборах депутата ГС РТ в Чистопольском округе

В Татарстане завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутата Государственного Совета РТ VII созыва в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34, которые должны пройти 1 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Андрей Кондратьев Фото: © «Татар-информ»

«На выборах в Чистопольском округе выдвинулись четыре кандидата — три от политических партий и один самовыдвиженец. Полагаю, что для промежуточных выборов это хороший показатель активности. Не сомневаюсь, что наши коллеги из окружной избирательной комиссии успешно отработают все этапы избирательной кампании. Необходимое содействие в организационном, методическом плане с нашей стороны будет обеспечено», — отметил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Согласно данным системы ГАС «Выборы», в качестве кандидатов в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34 выдвинулись: Наиль Залаков — самовыдвиженец, Ольга Исаева — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Андрей Харин — от ЛДПР и Альберт Галяув — от КПРФ.

В организации выборов окажутся задействованы две территориальные и 59 участковых избирательных комиссий. Право на участие в голосовании имеют более 56 тыс. татарстанцев.

В соответствии с действующим законодательством до 16 октября 2024 года кандидаты должны предоставить в окружную избирательную комиссию документы для регистрации.