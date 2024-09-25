Названы сроки выдвижения кандидатов в депутаты ГС РТ в Чистопольском округе

До 6 октября продолжаются период выдвижения кандидатов на выборы депутатов в Госсовет РТ по Чистопольскому одномандатному избирательному округу № 34. До 16 октября кандидаты должны подать документы на регистрацию в окружную избирательную комиссию.

Выборы депутата Госсовета республики в Чистопольском одномандатном избирательном округе состоятся 1 декабря. С информацией о проведении избирательной кампании по выборам депутата Госсовета РТ седьмого созыва в Чистопольском округе на заседании Центризбиркома выступил руководитель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

«В организации выборов будут задействованы две территориальные и 59 участковых избирательных комиссий. Право на участие в выборах имеют более 56 тысяч татарстанцев. В соответствии с действующим законодательством определен период выдвижения кандидатов, он продлится до 6 октября. До 16 октября 2024 года кандидаты обязаны предоставить в окружную избирательную комиссию документы для регистрации», — отметил председатель ЦИК республики.

Напомним, для регистрации в одномандатных избирательных округах кандидатам необходимо собрать в поддержку своего выдвижения 3% подписей зарегистрированных в округе избирателей. От необходимости сбора подписей освобождены семь политических партий (пять парламентских: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди»). Еще две партии («Партия роста» и «Коммунистическая партия Коммунисты России») освобождены от сбора подписей по итогам муниципальных избирательных кампаний.

На предстоящих выборах для избирателей Чистополя и Чистопольского района будет доступен сервис «Мобильный избиратель». Подать соответствующее заявление через федеральный портал Госуслуг, через МФЦ и территориальные избирательные комиссии на территории избирательного округа татарстанцы смогут с 16 октября по 27 ноября, в участковых избирательных комиссиях — с 20 по 27 ноября.

Полномочия окружной избирательной комиссии возложены на территориальную избирательную комиссию города Чистополь.