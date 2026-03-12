Четыре года ради кадра: в Казани показали фото крокодила, перевозящего детей на голове

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уникальный фотоснимок гангского гавиала и его детенышей, которых крупное пресмыкающееся перевозит на голове, представлен на фотовыставке дикой природы, открывшейся сегодня в Национальной библиотеке Татарстана в Казани. За этим кадром автор охотился четыре года. Выставка организована в рамках международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха».

«Фотограф-профессионал не просто фиксирует дикую природу, он ее раскрывает. Он показывает нам то, что не видно обычному глазу. На этой фотографии индийского фотографа представлена самка крокодила гавиала со своим потомством. Обычно крокодилы перемещают потомство в пасти, но именно у гавиала это невозможно. Во-первых, у него пасть уже, чем у обычного крокодила, а во-вторых, зубы острее – есть вероятность повредить малышей», – рассказал «Татар-информу» президент международной эколого-просветительской платформы «Золотая черепаха» Андрей Сухинин.

На фотоснимке гавиал перевозит детенышей на голове. Это очень редкое явление, оно происходит всего в течение нескольких дней после вылупления.

«Автор рассказал, что он четыре года охотился за этим снимком и наконец-то ему удалось его получить. Это редчайший кадр поведения животного», – отметил Сухинин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И подобных уникальных снимков на выставке немало. Есть фотографии, снятые с дронов – мы видим спины слонов с воздуха. Есть интересные современные техники, например, съемка на длинной выдержке со вспышкой. «Здесь мы видим птичку нектарницу, она очень похожа на колибри – маленькая птичка, которая питается нектаром», – продолжил Сухинин.

По его словам, есть так называемые силуэтные фотографии. К примеру, снимок кладки икринок тритонов, сделанный фотографом снизу, из-под воды. Есть редкие кадры поведения животных и птиц: мы видим, как рыжая цапля пытается схватить змею, а та сопротивляется.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На другом уникальном кадре мы видим самку шакала, детеныша которой схватил орел. Самка до последнего боролась за него, и орел вынужден был отпустить добычу. Мы видим на снимке момент, когда детеныш падает. Это длилось доли секунды, но это удалось зафиксировать. Каждый снимок – это целая история, которая рассказывает нам про дикую природу», – подчеркнул Сухинин.

Всего на выставке представлено более 120 работ финалистов конкурса дикой природы, включая специальную коллекцию фотографий «Заповедной России». Фестиваль «Золотая черепаха» продлится до 26 апреля. Вход на выставку свободный. Генеральным партнером проекта выступает Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, а партнером мероприятия в столице Татарстана – Президентский фонд природы.