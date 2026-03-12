Юбилейная «Золотая черепаха»: в Казани открылся фестиваль дикой природы с редкими фото

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» открылся сегодня в Национальной библиотеке Татарстана в Казани. На выставке представлено более 120 работ финалистов конкурса дикой природы, включая специальную коллекцию фотографий «Заповедной России».

«Проекту двадцать лет, мы начинали в 2006 году. Этот сезон для нас юбилейный, двадцатый. Проект за эти годы трансформировался из локальной выставки фотографий дикой природы в одну из крупнейших в мире эколого-просветительских платформ», – рассказал «Татар-информу» президент международной эколого-просветительской платформы «Золотая черепаха» Андрей Сухинин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В основе проекта – международный конкурс фотографий дикой природы. За все время существования в нем приняли участие представители 160 стран мира, расположенных на пяти континентах. Каждый год на конкурс приходит около 14 тыс. фоторабот, из которых отбираются лучшие. Отобранные снимки экспонируются на выставках и фестивалях, пояснил Сухинин.

«За двадцать лет мы проводили фестивали во многих городах России – от Петербурга до Владивостока, но в Казани это наш дебют», – заметил он.

В рамках фестиваля в Казани пройдет множество мероприятий – встречи, мастер-классы, лекции, кинопоказы и экскурсии для школьников. «В этом году мы ожидаем больше 2 тыс. школьников», – сказал Сухинин.

По его словам, проект неоднократно выходил за пределы России. Самым значимым событием стала выставка, прошедшая в 2019 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Если говорить про друзей проекта – это наши амбассадоры: прежде всего Валдис Пельш, Яна Чурикова, которые ведут наши церемонии открытия, Федор Конюхов, Вячеслав Фетисов, который возглавляет Всероссийское общество охраны природы. Среди партнеров – Русское географическое общество и другие», – добавил Сухинин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На фотоснимках запечатлены уникальные моменты из жизни животных. Их авторы, профессиональные фотохудожники, годами охотились за этими редкими кадрами. Так, на одном запечатлена голова самца гангского гавиала, который аккуратно перевозит на голове выводок крохотных детенышей. В отличие от обычных крокодилов, гавиалы не могут переносить малышей в пасти, поэтому их голова и спина становятся временным «транспортом». На другом фото видна похожая на колибри крохотная птичка. Это нектарница, подлетающая к цветку.

В официальном открытии выставки приняли участие представители Минкультуры РТ, Минэкологии РТ, Национальной библиотеки РТ и Регионального отделения Русского географического общества.

Фестиваль «Золотая черепаха» продлится в Казани до 26 апреля. Вход на выставку свободный. Генеральным партнером проекта выступает Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, а партнером мероприятия в столице Татарстана – Президентский фонд природы.