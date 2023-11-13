Четыре года колонии получила кассир «Банка Казани», которая присвоила 14 млн

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В Татарстане экс-сотрудницу «Банка Казани» 46-летнюю Светлану Астафьеву осудили за присвоение суммы, превышающей 14 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, что в 2016 году женщина, будучи старшим кассиром в учреждении, похитила из кассы более 14,5 млн вверенных ей рублей, заменив часть суммы купюрами «Банка приколов». Деньги она присвоила и на работу выходить перестала.

В течение следующих пяти лет ни денег, ни женщину с супругом найти не могли, пока камера видеонаблюдения одного из храмов в Санкт-Петербурге не зафиксировала Светлану. Казанская полиция отправилась в Северную столицу, и беглянка была задержана. 30 мая ее доставили в суд, чтобы избрать меру пресечения.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.