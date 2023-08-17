«Не смотрят на спидометр»: в Казани прошел автопробег в напоминание о скоростном режиме

Сегодня в Казани сотрудники ГИБДД устроили автопробег, чтобы напомнить водителям о скоростном режиме. По данным ведомства, за семь месяцев 2023 года из-за превышения скорости в Казани произошло 164 ДТП, в результате которых пострадали 204 человека, а четверо погибли.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Статистика ГИБДД по аварийности неутешительна.

«За семь месяцев этого года в Казани зарегистрировано 873 ДТП, в которых погибли 23 человека и 1026 получили ранения. Основные причины происшествий на дороге – грубые нарушения правил, среди них превышение или неправильный выбор скоростного режима водителями», – рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по Казани Эльнар Садриев.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Чтобы напомнить водителям о правилах дорожного движения, автоинспекторы выехали на городские дороги в составе трех патрульных транспортных средств – двух автомобилей и одного мотоцикла. Они выстроились в три полосы и ехали со скоростью 40 километров в час. У водителей, которые ехали за ними, не оставалось возможности объехать

Именно мысленное прибавление к разрешенной скорости 20 км/ч часто приводит к авариям – часто водитель не успевает вовремя среагировать на дорожную ситуацию.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Цель мероприятия в том, чтобы водители, которые привыкли двигаться с разрешенной скоростью 60 км/ч, обратили внимание на патрульные автомобили, которые двигаются перед ними. Объехать их не получится. Тогда водитель посмотрит на спидометр и поймет, что превышает скорость. Часто люди, которые находятся за рулем, забывают следить за скоростью, и делают это только когда общий поток машин начинает ехать значительно медленее», – говорит Эльнар Садриев.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На задние стекла патрульных автомобилей сегодня были наклеены надписи с напоминанием следить за скоростью. Автоинспекторы надеются, что это поможет водителям быть внимательнее и осторожнее.

Автопробег затронул те участки, на которых общий поток машин, как правило, двигается с превышением скорости – улицы Тихомирнова, Проспект Победы. Здесь, по словам автоинспекторов, водители стабильно едут со скоростью 70 км/ч, когда нет заторов.

Из-за роста количества ДТП в Госавтоинспекции было решено перейти на повышенный режим работы.

Одновременно с этим в Казани проходит сразу несколько профилактических мероприятий: «Трезвый водитель» и «Трактор», также автоинспекторы посетили сегодня детский летний лагерь, чтобы рассказать детям о безопасности на дорогах.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«За две недели августа уже произошло четыре смертельных ДТП, три из них – наезд на пешеходов, и одно столкновение на улице Путейская. Говоря о наездах на пешеходов, одна из главных причин этих трагедий в том, что пешеход, не осознавая опасность своего действия, переходит дорогу на опасных участках и совсем не смотрит на автомобили. И все это, при наличии регулируемого пешеходного перехода, а еще хуже – при наличии надземного или подземного пешеходных переходов», – поделился Садриев.

Как раз такое ДТП произошло на улице Вишневского. Там мужчина погиб, решив перейти дорогу не по подземному пешеходном переходу, а по проезжей части.

Кроме того, на улице Залесная в Казани на дорогу вышел нетрезвый пешеход. Он начал ходить то в одну сторону, то в другую. В результате автомобиль, который двигался по проезжей части, не смог вовремя остановиться и наехал на пешехода. В результате нетрезвый пешеход погиб.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На улице Путейская женщина- водитель выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Они никого не обгоняла, не объезжала препятствия. В причинах ее маневра разбирается следствие. В этом ДТП погиб пассажир автомобиля, с которым она столкнулась.