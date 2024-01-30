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Четверых участников группы «Би-2» депортируют из Таиланда в Израиль
Четверых из семи участников рок-группы «Би-2», задержанных в Таиланде в минувшую среду, депортируют в Израиль. Об этом сообщает израильский портал Ynet.
Отмечается, что депортация стала возможна после вмешательства Министерства иностранных дел и посольства Израиля.
«Все участники группы имеют российское гражданство, но четверо из них имеют гражданство Израиля, еще один участник группы — австралиец и еще один — американец», – указано в публикации.
Также издание отмечает, что скорее всего «никого не депортируют в Россию».
Напомним, участников рок-группы «Би-2» задержали за проведение концерта без разрешения на работу. Концерты «Би-2» прошли в Таиланде в Паттайе и провинции Пхукет.
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