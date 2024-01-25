Участников рок-группы «Би-2» задержали в Таиланде за выступления без разрешения на работу

Туристическая полиция Таиланда задержала участников рок-группы «Би-2» за проведение концерта без разрешения на работу. Об этом ТАСС сообщили в отделении туристической полиции провинции Пхукет.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2". Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра», – указано в публикации.

Концерты «Би-2» прошли в Таиланде в Паттайе и провинции Пхукет.