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Происшествия 25 января 2024 11:46

Участников рок-группы «Би-2» задержали в Таиланде за выступления без разрешения на работу

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Туристическая полиция Таиланда задержала участников рок-группы «Би-2» за проведение концерта без разрешения на работу. Об этом ТАСС сообщили в отделении туристической полиции провинции Пхукет.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2". Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра», – указано в публикации.

Концерты «Би-2» прошли в Таиланде в Паттайе и провинции Пхукет.

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