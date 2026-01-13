news_header_top
Происшествия 13 января 2026 16:22

Четверых татарстанцев оштрафовали за запуск салютов в новогодние праздники

В Татарстане за время новогодних праздников сотрудники МЧС предотвратили более 1,7 тыс. случаев применения пиротехнических изделий в неустановленных местах, четверо нарушителей оштрафованы. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

«C целью выявления и пресечения применения гражданами пиротехнических изделий в нарушение действующего законодательства было создано 116 профилактических групп, в состав которых вошли сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Данными группами проведено почти 1,5 тыс. рейдов, предотвращено свыше 1,7 тыс. случаев применения пиротехнических изделий в неустановленных местах, в отношении четверых граждан возбуждены дела об административном правонарушении», – рассказал он.

Кроме того, совместно с полицией были проведены рейды по местам продажи пиротехники. Выявлено десять случаев реализации пиротехнических изделий в нарушение требований пожарной безопасности. В результате в отношении четверых граждан, пятерых должностных лиц и одного индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении.

В период новогодних праздников шесть человек в Татарстане пострадали из-за нарушений правил безопасности при использовании пиротехнических изделий.

