Четвертый этап ралли «Дакар» выиграл экипаж Эдуарда Николаева из «КАМАЗ-мастера»

Четвертый этап Аль-Кайсума — Эр-Рияд проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар-2022» выиграл экипаж пилота команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева. О предварительных итогах гоночного этапа в зачете грузовиков татарстанская команда сообщает в своем Twitter’е.

Машина под управлением Эдуарда Николаева преодолела 465 километров спецучастка за 4 часа, 14 минут и 46 секунд. На 3 минуты 35 секунд отстал экипаж Антона Шибалова. Третьим к финишу пришел грузовик Дмитрия Сотникова, отставший на 5 минут 35 секунд.

Добрался до конца спецучастка последним, но всё же финишировал экипаж Андрея Каргинова. Из-за проблем с коробкой передач и попадания в вязкое русло реки он отстал от лидера на один час, 26 минут и 28 секунд.

Теперь лидером генеральной классификации стал экипаж Сотникова, который пришел к финишу первым накануне. Он опережает Николаева на 6 минут 10 секунд, Шибалова — на 25 минут 5 секунд и Каргинова — на один час, 40 минут и 37 секунд.