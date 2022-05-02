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Ру Тат
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Происшествия
2 мая 2022  14:23
Павел Климчак

Четвертый день в Татарстане продолжаются поиски моториста, упавшего с баржи в воды Камы

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В Татарстане уже четвертый день не могут найти пропавшего 20-летнего моториста, который упал с баржи в воды Камы. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в Татарстане.

Ранее «Татар-информ» уже сообщал о том, что на Каме неподалеку от Набережных Челнов моторист баржи споткнулся и упал в воду. Водолазы ЗПСО №6 обследователи место падения юноши, но его не нашли. Поиски пропавшего продолжаются.

В связи с этим поисковый отряд просит помощи у жителей Тукаевского и Менделеевского районов, особенно поселка Ильичевский и деревни Белоус, – осмотрите береговую зону ваших населенных пунктов. Возможно, вы сможете помочь в поиске пропавшего моториста.

#поиски пропавшего
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