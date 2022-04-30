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Ру Тат
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Происшествия
30 апреля 2022  11:22
Полина Шевчук

В Татарстане водолазы ищут моториста, который упал с баржи в воду

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В Татарстане водолазы ищут моториста, который упал с баржи в воду

Трагедия произошла накануне на Каме неподалеку от Набережных Челнов.

 

Фото: © Валентин Кулагин

Как рассказал «Татар-информу» собственный корреспондент с места происшествия, 21-летний моторист баржи пришел на работу. На судне он споткнулся и упал в воду.

 

Фото: © Валентин Кулагин

Коллеги молодого человека сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место водолазы ЗПСО №6 обследователи место падения юноши, но его не нашли.

 

Фото: © Валентин Кулагин

«Сегодня поиск пропавшего моториста продолжился», – сообщил корреспондент агентства.

 

Фото: © Валентин Кулагин

 

#утонул мужчина #упал в воду
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