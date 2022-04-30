В Татарстане водолазы ищут моториста, который упал с баржи в воду

Трагедия произошла накануне на Каме неподалеку от Набережных Челнов.

Фото: © Валентин Кулагин

Как рассказал «Татар-информу» собственный корреспондент с места происшествия, 21-летний моторист баржи пришел на работу. На судне он споткнулся и упал в воду.

Фото: © Валентин Кулагин

Коллеги молодого человека сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место водолазы ЗПСО №6 обследователи место падения юноши, но его не нашли.

Фото: © Валентин Кулагин

«Сегодня поиск пропавшего моториста продолжился», – сообщил корреспондент агентства.