Четвертый день подряд в Татарстане растет заболеваемость коронавирусом

В Татарстане продолжает расти регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтверждено 94 случая заражения Covid-19 по сравнению с 89 накануне, 83 — 9 февраля и 78 — 8-го. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 54 заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 47 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразился 196 121 татарстанец.

При этом в общей сложности удалось выздороветь 192 473 жителям республики, в том числе семи — за последние сутки (днем ранее сообщалось о 12 излечившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 20 января.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 12 845 человек. Поправились 8258 пациентов. Госпитализирован с Covid-19 1391 заболевший. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 36 человек.