Четвертая по счету нефтесервисная компания приостановила инвестиции в РФ

Швейцарская нефтесервисная компания Weatherford International решила приостановить поставки, новые инвестиции и разработку новых технологий в России. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор компании Гириш Салиграм.

«Мы будем наблюдать за ситуацией с санкциями и будем продолжать выполнять существующие контрактные обязательства в рамках применимых международных законов и санкций», — отмечается в обращении руководителя компании, опубликованном на ее сайте.

При этом Салиграм обратил внимание на то, что у Weatherford нет совместных предприятий или производств на территории РФ. Он также выразил соболезнования пострадавшим на Украине и призвал к мирному урегулированию ситуации.

Ранее американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о прекращении работы в РФ, а другая фирма из США, Schlumberger, решила прекратить инвестиции в российские проекты и приостановить развертывание технологий на предприятиях. Позднее о приостановке новых инвестиций сообщила и международная компания Baker Hughes, отмечает РБК.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.