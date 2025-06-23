Четвертая неделя «Лета в Татарстане» будет посвящена молодежи

Четвертая неделя проекта «Лето в Татарстане», запущенного по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова, объединит более 30 мероприятий. Жителей и гостей Казани ожидает шествие главной российской театральной премии «Золотая Маска», в Кремле на открытом воздухе выступит оркестр, а завершатся выходные масштабными молодежными событиями.

В субботу, 28 июня, на площадках по всему Татарстану пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи. В этом году он будет организован под лозунгом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай».

«Участников ждут встречи с выдающимися современниками – журналистами, спортсменами, политиками и бизнесменами, которые поделятся опытом. В Балтасинском районе пройдет парад молодых семей, в Нижнекамске – фестиваль ГТО, а в Сармановском районе состоится встреча с Героем России, участником СВО», – заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В свою очередь в Набережных Челнах в День молодежи на майдане парка «Прибрежный» организуют концерт. Там выступят творческие коллективы города, победители фестивалей «Созвездие-Йолдызлык» и «Студенческая весна», резиденты «Тавриды Арт». Хедлайнером станет дуэт Galibri & Mavik, а завершится праздничное мероприятие салютом.

В столице Татарстана основные события развернутся на двух площадках – в экстрим-парке «Урам» и в парке Горького. В локациях крупнейших событий недели будут работать тематические зоны «Лета в Татарстане».

«Специальные площадки «Лета в Татарстане» будут работать на Дне молодежи в парке «Урам» и на масштабном VK Fest. Гости смогут сделать кадры в нашей яркой фотобудке, принять участие в активностях и еще ярче прочувствовать особую атмосферу татарстанского лета», – заметила директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

Мероприятия в рамках Дня молодежи в районах Татарстана начнутся уже 26 июня. Так, в четверг в Нижнекамске, в экстрим-парке «Айда», состоятся соревнования по экстремальным видам спорта: BMX, самокату и паркуру.

В Казани 25 и 26 июня пройдет программа главной театральной премии страны «Золотая Маска» – ее впервые вручат за пределами Москвы. Предполагается, что днем 25 июня по центру столицы РТ пройдет масштабное театральное шествие, которое стартует на улице Баумана. По пути шествия будут организованы праздники у старого и нового зданий театра Камала.

Отдельное место в программе занимают музыкальные вечера. Уже 25 июня в Бавлах на площади Октября пройдут «Встречи у фонтана», где выступит духовой оркестр Дома культуры. 27 июня в Казани в 17 часов для поклонников рок-музыки в парке «Елмай» состоится выступление музыкальных групп Детской школы рока, а завершит день в 19 часов во дворе Присутственных мест Казанского Кремля оркестровая группа Государственного ансамбля песни и танца РТ.

Полная афиша мероприятий доступна на специально созданном ресурсе – Leto2025.tatar.ru.