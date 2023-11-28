Четверо детей-пешеходов погибли и 65 пострадали за десять месяцев в Татарстане

За десять месяцев в Татарстане по неосторожности детей-пешеходов произошло 69 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и 65 получили ранения, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

К примеру, в минувший четверг 46-летний Volkswagen сбил 10-летнего школьника, который неожиданно выбежал на дорогу. В результате мальчик с травмами госпитализирован в ДРКБ.

В ведомстве отметили, что дети-пешеходы – самая уязвимая категория участников дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Родителям следует каждый день повторять с ребенком правила безопасного поведения на дороге и обеспечить его световозвращателями.

