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Четверо детей-пешеходов погибли и 65 пострадали за десять месяцев в Татарстане
За десять месяцев в Татарстане по неосторожности детей-пешеходов произошло 69 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и 65 получили ранения, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
К примеру, в минувший четверг 46-летний Volkswagen сбил 10-летнего школьника, который неожиданно выбежал на дорогу. В результате мальчик с травмами госпитализирован в ДРКБ.
В ведомстве отметили, что дети-пешеходы – самая уязвимая категория участников дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Родителям следует каждый день повторять с ребенком правила безопасного поведения на дороге и обеспечить его световозвращателями.
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