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Руc Тат
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Происшествия 28 ноября 2023 10:25

Четверо детей-пешеходов погибли и 65 пострадали за десять месяцев в Татарстане

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За десять месяцев в Татарстане по неосторожности детей-пешеходов произошло 69 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и 65 получили ранения, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

К примеру, в минувший четверг 46-летний Volkswagen сбил 10-летнего школьника, который неожиданно выбежал на дорогу. В результате мальчик с травмами госпитализирован в ДРКБ.

В ведомстве отметили, что дети-пешеходы – самая уязвимая категория участников дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Родителям следует каждый день повторять с ребенком правила безопасного поведения на дороге и обеспечить его световозвращателями.

#пострадали в ДТП дети
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