В Казани водитель иномарки сбил ребенка во дворе многоэтажки, мальчик госпитализирован

Во дворе дома №23 по улице Мусина в Казани иномарка сбила 10-летнего мальчика, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Судя по кадрам, водитель Volkswagen не заметил школьника, который решил перейти дорогу во дворе многоэтажки.

В результате мальчик получил травмы, его увезли в ДРКБ.