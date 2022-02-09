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Спорт
9 февраля 2022  13:02
Дамир Садриев

Чешская сноубордистка получила тяжелые травмы, столкнувшись с россиянкой на Олимпиаде

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Сноубордистка сборной Чехии Вендула Гопьякова получила серьезные повреждения после столкновения с российской спортсменкой Кристиной Пауль на стадии 1/8 финала сноуборд-кросса на Играх в Пекине.

Чешская спортсменка столкнулась с бордом россиянки, которая ехала впереди. Удар был такой силы, что она упала и продолжительное время не могла самостоятельно встать на ноги.

До четвертьфинала турнира дошла лишь одна российская сноубордистка Александра Паршина. Другие представительницы страны завершили свои выступления еще на стадии 1/8. Мария Васильцова и Кристина Пауль показали в своих заездах третий результат, а Екатерина Локтева-Загорская — четвертый.

Напомним, ранее стало известно, что Камилу Валиеву и сборную России могут лишить золота Олимпиады из-за допингового скандала.

#Олимпиада-2022 #сноуборд
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