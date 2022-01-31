Чесноков о финале Аustralian Open: «Медведев выбрал неправильную тактику против Надаля»

Известный российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в финальном матче открытого чемпионата Австралии по теннису.

По словам финалиста Кубка Дэвиса 1995 года, в матче против Рафаэля Надаля 25-летний россиянин выбрал неправильную тактику, что и стало залогом победы испанца в финале.

«Просто потрясающий матч! Надаль – "железный" человек. Что бы не происходило, он играл до самого конца. Даниил не додавил его в третьем сете и после все перевернулось, Надаль поверил в свои силы. Мне кажется, что Даниил выбрал неправильную тактику, он мог реально все закончить в третьем сете, но решил поберечь Надаля и сделать так, чтобы он сам ошибался. Но Рафа не ошибался! Я удивлен форме испанца, он не играл полгода, прилетает на Australian Open и выигрывает свой 21 трофей. Удивительно, как он собирался, проигрывая на своей подаче и отыгрывал брейк-поинты, у него просто колоссальная энергия и железные нервы!» – цитирует Чеснокова Metaratings.

Поражение в главном матче Australian Open стало для Медведева вторым подряд. В прошлом году Даниил также дошел до финала турнира Большого шлема, но уступил Новаку Джоковичу.

Напомним, во время матча россиянин нередко срывался на зрителей, а после проигранного третьего сета назвал их идиотами.