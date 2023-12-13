Огромный эхинококк убрали врачи РКБ Татарстана у 19-летней девушки

Кисту эхинококка, которая занимала треть печени, удалили врачи Республиканской клинической больницы Татарстана у 19-летней девушки.

С сильными болями в животе она обратилась к врачам несколько месяцев назад. Во время обследований медики обнаружили паразитов в печени, которые образовались в кисту размером 20 на 15 см.

Фото: © пресс-служба РКБ Татарстана

Сначала медики назначили девушке химиотерапию, чтобы убить паразитов, а через три месяца ее пригласили на операцию.

Из-за того, что паразиты поразили здоровые ткани печени, хирургам отделения хирургии №2 пришлось убрать практически треть органа.

Фото: © пресс-служба РКБ Татарстана

Операция длилась 2,5 часа и прошла успешно. Девушка идет на поправку и готовится к выписке.