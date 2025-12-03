«Черт попутал»: что сказал в суде на обвинение о мошенничестве строитель Ильгиз Латыпов

В Вахитовском суде в особом порядке стартовал суд над известным в Казани строителем Ильгизом Латыповым, который ранее был помощником Премьер-министра РТ. Изначально его обвиняли в посредничестве в передаче взятки, позже следствие переквалифицировало его действия на мошенничество. Подробности в репортаже «Татар-информа».





Ильгиза Латыпова обвиняют в мошенничестве в крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Пошел на сделку со следствием, чтобы перебраться из СИЗО под домашний арест»

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу известного казанского строителя, экс-помощника Премьер-министра РТ Ильгиза Латыпова. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце июня Вахитовский суд отправил Ильгиза Латыпова в СИЗО на два месяца. Его задержали сотрудники правоохранительных органов при получении 800 тысяч рублей от мобилизованного участника СВО за помощь с возвращением на «гражданку». Изначально Латыпову вменяли посредничество во взятке, но к старту процесса в суде статью изменили на покушение на мошенничество. К ней прибавилась еще одна – о мошенничестве в крупном размере.

Уже через полтора месяца ареста по ходатайству следователя суд изменил меру пресечения на более мягкую, и Ильгиз Латыпов отправился под домашний арест. Как выяснилось сегодня, он заключил сделку со следствием, признал вину в покушении на мошенничество и рассказал о других своих махинациях. За это, помимо домашнего ареста, он добился рассмотрения дела в особом порядке. В таком случае суд не исследует доказательства, не допрашивает свидетелей и потерпевших, а основывается исключительно на признательных показаниях обвиняемого.

При рассмотрении дела в особом порядке приговор можно обжаловать лишь по поводу срока или размера наказания. Оспаривать решение суда со ссылкой на недоказанность вины или непричастность осужденного невозможно. Кроме того, суд не вправе назначить наказание свыше двух третей от максимального срока.

Почему статью изменили с посредничества во взятке на покушение на мошенничество? Все довольно просто: оказалось, что Ильгиз Латыпов разыгрывал перед мобилизованным спектакль, желая ему отомстить, а деньги, которые он брал якобы для взяток, хотел оставить себе.

Процесс сегодня начался с ходатайства адвоката Эрика Валеева, он попросил суд приобщить документы о том, что Ильгиз Латыпов сделал пожертвование участникам СВО – 100 тысяч рублей. От части, куда он отправил деньги, ему пришла благодарность. Также среди приобщенных бумаг была благодарность от одной из строительных фирм, где работал Ильгиз Латыпов, в ней говорилось о том, что он проявил себя как хороший работник и надежный специалист.

Для оглашения обвинения слово передали старшему помощнику военного прокурора Жахонгиру Абдулхакову Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Обещал вытащить возлюбленного дочери с СВО, а тот бросил ее с долгами»

Для оглашения обвинения слово передали старшему помощнику военного прокурора Жахонгиру Абдулхакову. По версии следствия, дочь Ильгиза Латыпова Лейла состояла в романтических отношениях с мобилизованным военнослужащим по фамилии Мавлетшин, который должен был отправиться на СВО. Мавлетшин обратился к влиятельному «будущему свекру», который имел связи в Кабмине РТ, с просьбой помочь перевести его в Казанское танковое училище на должность водителя, сославшись на проблемы со здоровьем.

«Я был уверен, что он женится на моей дочери, и согласился ему помочь», – рассказал в суде Латыпов.

По версии следствия, он уже начал наводить справки и обращаться за помощью к знакомым, чтобы перевести Мавлетшина. Но тут случилось то, чего никто не ожидал, – Лейла Латыпова и Мавлетшин поссорились и расстались из-за его измены. Мавлетшин остался должен бывшей невесте деньги за ремонт и подготовку к свадьбе – порядка 320 тысяч рублей. Узнав об этом, Латыпов заявил Мавлетшину, что уже передал «взятки» для освобождения его от военной службы, и потребовал деньги за оказанную «помощь».

Передавать взятку он не собирался: как объяснил сам Латыпов, он требовал деньги, которые Мавлетшин остался должен его дочери за ремонт и подготовку к свадьбе. К этому долгу он добавил «компенсацию за моральный ущерб» от несостоявшейся свадьбы.

В какой-то момент парня перевели в Казанское танковое училище, и тогда Латыпов вновь напомнил ему о необходимости вернуть деньги за «оказанное содействие».

Сначала Мавлетшин приносил небольшие суммы – по 100 тысяч рублей, а затем согласился передать сразу 800 тысяч рублей. Стоит отметить, что Мавлетшин не готовил для Латыпова определенной суммы – они договорились на «два-три миллиона рублей». Суд пытался сегодня выяснить, на два или три, но точного ответа так и не получил. Маленький нюанс – Мавлетшин платил Латыпову за «помощь», а Ильгиз Латыпов считал эти деньги возвратом долга дочери за ремонт.

В итоге при передаче денег у здания Национальной библиотеки Латыпова задержали сотрудники правоохранительных органов. Пойдя на сделку со следствием, Ильгиз Латыпов сознался, что не оплатил до конца работы строительной бригаде, которая установила ему навес для понтона на даче. Он выплатил рабочим аванс в размере 270 тысяч рублей, но оставшуюся сумму – около 300 тысяч – выплачивать отказался.

По версии следствия, Латыпов оказал давление на некоего Шишкова, который познакомил его с этой бригадой. Запугав его возможными проблемами при получении строительных контрактов, Латыпов заявил, что платить не намерен, и попросил больше его не беспокоить.

На обвинения в обмане рабочих Ильгиз Латыпов скромно ответил: «Черт попутал». Судья ответила: «Хорошо, так и запишем». В суд сегодня пришел потерпевший – работник строительной бригады, он сказал, что деньги ему все-таки выплатили, и попросил Латыпова сильно не наказывать.