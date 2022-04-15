Чернышенко заявил о планах провести товарищеский футбольный матч между Крымом, ЛНР и ДНР

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах провести футбольный матч между студентами Крыма, ЛНР и ДНР.

По словам политического деятеля, в субъектах тренируются более 400 ребят из Донецкой и Луганской народных республик.

«По поводу ЛНР и ДНР, более 400 ребят тренируются в различных субъектах. Знаю, что планируется студенческий футбольный матч Крыма, ЛНР и ДНР», – цитирует Чернышенко ТАСС.

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с гендиректором футбольного клуба «Севастополь» Валерием Чалым, в котором функционер призвал РФС включить крымские клубы в российский футбол.