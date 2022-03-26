Чернышенко заявил, что в критических отраслях уровень импортозамещения достигает 100%

Уровень импортозамещения в критически важных для страны направлениях находится в диапазоне от 80 до ста процентов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече кабмина с представителями IT-отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что трансляция велась на канале Правительства РФ в RuTube.

«У нас, конечно, есть свои сервисы для импортозамещения и министерство вело системную работу все эти годы и по всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности <...> от 80 до 100% есть», — пояснил Чернышенко.

По словам вице-премьера, для государства в промышленности «никакой опасности» нет. Он отметил также, что в области госзаказов все проекты по микроэлектронике обеспечены финансированием.

Ранее Путин призвал органы власти и представителей бизнеса провести «форсированное импортозамещение». По словам главы государства, проблема заключается не в деньгах, а в поставках комплектующих, техники, стройматериалов, а также в организации работы подрядчиков.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.