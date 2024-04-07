Чернышенко: За пять лет объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза

За последние пять лет — с 2019 года — объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза — до 16,4 трлн рублей. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал на пленарной сессии «Как изменился Рунет за 30 лет», прошедшей на площадке выставки-форума «Россия».

Он отметил, что в настоящее время выход в Сеть есть в 26 тыс. удаленных поселениях, более 118 тыс. соцобъектов подключены к интернету.

«Россия — страна с независимой развитой интернет-инфраструктурой, программными технологиями и сервисами. Цифровые услуги становятся доступнее и удобнее для граждан. В 2023 году на портале госуслуг оказали более 340 млн услуг, ежедневная аудитория составила 11 млн человек», — отмечается в телеграм-канале Правительства.

Чернышенко также напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина ведется работа по кардинальному улучшению качества услуг по предоставлению доступа к сети интернет до 2030 года.