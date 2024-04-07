Более 86% домохозяйств России обеспечены доступом к высокоскоростному интернету

86,4% домохозяйств России уже обеспечены доступом к широкополосному интернету. Об этом в день 30-летия Рунета на площадке выставки-форума «Россия» заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что работа ведется по поручению Президента России Владимира Путина.

«Президент Владимир Путин поставил задачу — кардинально улучшить качество услуг по предоставлению доступа к сети интернет до 2030 года, обеспечить высокоскоростной доступ к нему для 97% домохозяйств, в том числе на основе сетей спутниковой и мобильной связи», — приводит слова вице-премьера пресс-служба Правительства России.

Чернышенко напомнил, что технология интернета не является уникальной западной разработкой. Идея создания единой сети появилась в СССР еще в 1962 году. В 1990 году исследователи Курчатовского института связали компьютеры в научных институтах Москвы, Ленинграда и Новосибирска, что произошло еще до формального подключения СССР ко всемирной паутине.