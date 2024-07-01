Чернышенко: Выпускники могут получить рабочую специальность в рамках нацпроекта

Фото: пресс-служба Правительства РФ

С помощью федерального проекта «Профессионалитет», способствующего достижению целей национального проекта «Образование», можно получить востребованную рабочую специальность. Об этом напомнил выпускникам в своем поздравлении вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба Правительства страны.

На встрече с выпускниками Чернышенко заметил, что школы в этом году окончили более 2,3 млн девяти- и одиннадцатиклассников.

«В этом году выпускников ждут более 1,2 тыс. вузов и 3,8 тыс. колледжей нашей страны. Совсем недавно Президент Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий. Они показывают, какие векторы будут наиболее важными для нашей страны в ближайшие годы, и помогут сориентировать выпускников выбрать действительно нужное направление», — уверен вице-премьер.

Приоритетные направления научно-технологического развития России связаны с энергетикой, медициной, сельским хозяйством, информационной безопасностью, климатом, транспортом, связью, образованием, перечислил он.

Говоря о федеральном проекте «Профессионалитет», заместитель Председателя Правительства РФ, в частности, отметил, что студенты участвующих в нем колледжей проходят программы обучения, составленные совместно с работодателями, получают опыт работы на производстве и содействие при трудоустройстве в ведущие российские отраслевые компании.

Программа позволяет учащимся совершенствовать свои навыки в машиностроении, сельском хозяйстве, металлургии, легкой и топливно-энергетической промышленности, химической, атомной, фармацевтической, электротехнической отраслях, информационных технологиях и так далее.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.