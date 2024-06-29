Чернышенко: Молодые россияне – невероятно одаренные и способные люди

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В День молодежи особенно важно напомнить, что именно от молодого поколения зависит будущее России и ее достижения в различных сферах жизни. Об этом сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Видео опубликовано в телеграм-канале Кабмина.

«В нашей стране живет свыше 37 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это четверть ее населения. Молодые россияне — невероятно одаренные и способные люди», — сказал заместитель Председателя Правительства.

Создание возможностей для самореализации и развития талантов — одна из национальных целей развития России, которые поставил Президент Владимир Путин, напомнил Чернышенко.

На сегодня в стране функционирует 16 круглогодичных молодежных образовательных центров, действуют программы поддержки молодежного предпринимательства, туристические программы, стажировки, волонтерские движения. Чернышенко назвал важным критерием профессиональное и интеллектуальное развитие молодежи, происходящее вместе с их нравственным ростом.

«Верность традициям, ценностям делает наше общество единым и сильным», — заключил вице-премьер.

Ранее с Днем молодежи татарстанцев поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.

Напомним, ранее каждый год этот праздник отмечался 27 июня. Однако в мае 2023 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому День молодежи в России теперь будет отмечаться в последнюю субботу июня.

Видео: телеграм-канал Кабмина РФ