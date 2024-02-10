Чернышенко в РТ поручил разработать программу подготовки кадров для новых курортов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил разработать на базе Центра компетенций программу подготовки кадров для новых федеральных курортов, в частности «Казань марины». Об этом он заявил во время посещения Центра кадрового потенциала туристской отрасли в Татарстане.

Вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым он принял участие в запуске центра, а затем в совещании, посвященном реализации инвестпроекта «Казань марина».

Чернышенко напомнил, что этот объект станет первым 30 лет туристическим центром с мариной полного цикла на Волге. Ожидается, что уже к 2030 году турпоток курорта превысит 620 тысяч человек в год. Реализация проекта позволит создать около 2 тысяч рабочих мест и порядка 1250 номеров.

Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов добавил, что во втором квартале 2024 года планируется создание проектных компаний, которые возьмут на себя проектно-изыскательские работы, а также строительство инфраструктурных объектов на территории будущего курорта.

Напомним, что строительство будет вестись с использованием мер поддержки национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.