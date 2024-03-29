Чернышенко: В морские курорты хотят вложить 1,5 трлн рублей

В создание морских курортов в России хотят вложить около 1,5 трлн рублей. При этом на создание всей обеспечивающей инфраструктуры с 2025 по 2030 годы потребуется примерно 300 млрд рублей. Такие цифры озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по развитию туризма.

«На каждый рубль должно быть пять…Это действительно очень большие деньги», — цитирует спикера ТАСС. Вице-премьер обратил внимания, что проекты такой сложности невозможно реализовать без поддержки на местах.

В связи с оцененными затратами Чернышенко попросил Президента страны Владимира Путина поручить предусмотреть мероприятия и финансирование на эти цели при планировании нацпроектов и других планов.

Он также напомнил, что ранее российский лидер указал списать две трети инфраструктурных бюджетных кредитов. Учитывая этот факт, Чернышенко попросил Путина поручить регионам зарезервировать часть высвобождающихся средств на реализацию этих проектов.

Кроме того, продолжил вице-премьер, нужно синхронизировать все имеющиеся региональные и федеральные меры поддержки и, при необходимости, разработать дополнительные.

Ранее Путин поручил обезопасить россиян от акул на курортах Приморского края.