Путин поручил обезопасить россиян от акул на курортах Приморского края

Президент России Владимир Путин поручил обезопасить россиян от акул на строящихся курортах Приморья. Ранее власти заверили главу государства, что виды «рыбок», которые представлены в регионе, не опасны для человека.

Напомним, на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов губернатор Приморского края Олег Кожемяко после доклада пригласил драйверов на российские курорты.

«Дайверов Олег Николаевич приглашает. А акул куда денете? Они кусаются у вас!», – отметил российский лидер.

В ответ Кожемяко сказал, что в регионе был лишь один случай нападения.

«Акулы есть, но они сельдевые…» - начал глава Приморья.

«Они есть, но они не кусаются. Да, я понимаю. Все так говорят», – пошутил Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Президент также рассказал, что хотел как-то поплавать с подводным ружьем в тех краях, но не успел. Однако некоторым там побывать все же удалось, и эти люди там акул встретили.

После «юмористической паузы» Путин поручил властям «заранее подумать» о безопасности россиян и принять по этому вопросу соответствующие меры.