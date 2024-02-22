Чернышенко в Казани обсудил с первым вице-президентом Зимбабве сотрудничество в спорте

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в Казани встретился с первым вице-президентом Зимбабве Константино Чивенга, который прибыл в столицу Татарстана для участия в мероприятиях Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области спорта, а также подготовку кадров в сфере высшего образования.

«Искренне рады тому, что в первых Играх будущего в Казани принимает участие делегация спортсменов Республики Зимбабве. Надеюсь, что они смогут не только добиться хороших результатов и побед, но и по достоинству оценить саму идею организации такого турнира», — сказал Чернышенко.

Он высказал готовность принимать спортсменов Зимбабве для обучения на курсах повышения квалификации в современных спортивных центрах России, а также направлять российских специалистов для проведения краткосрочных учебных курсов для тренеров.

Чивенга передал пожелания от Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва и его приветствие российскому коллеге Владимиру Путину.

«Само это мероприятие и будущие визиты нашего лидера и правительства в вашу прекрасную страну способствуют дальнейшему усилению уже имеющихся отношений между нашими народами. В вашем лице я хочу выразить благодарность России за приглашение делегации на турнир и возможность присутствовать на таком важном событии», — сказал Чивенга.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым вице-президентом Республики Зимбабве Константино Гувейа Домиником Ньикадзино Чивенгой.