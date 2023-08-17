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Татарстан и Москва должны изучить возможность создания сети университетских кампусов
Татарстан и Москва должны изучить возможность создания системы современных университетских кампусов в рамках реализации соответствующей программы. Поручение по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» дал Президент Владимир Путин.
«Правительству РФ и совместно с Правительством Москвы, Кабинетом Министров РТ и автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" <...> определить возможность создания кампусов частных образовательных организаций высшего образования», – говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.
Ответственными за исполнение поручения назначены Премьер-министр страны Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, Раис РТ Рустам Минниханов и гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева. Доклад главе государства должны представить до 30 марта 2024 года.
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