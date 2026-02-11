Чернышенко: Татарстан с каждым годом привлекает всё больше молодых талантливых ученых

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан является одним из лидеров научно-технологического развития страны и с каждым годом привлекает всё больше молодых исследователей. Об этом в видеообращении на церемонии вручения премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» заявил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Татарстан демонстрирует значительные успехи в научной сфере и стабильно входит в тройку регионов национального рейтинга научно-технологического развития. С каждым годом республика привлекает всё больше молодых талантливых ученых. Каждый исследователь играет важную роль в достижении технологического лидерства. Правительство России продолжит поддерживать вас», – заверил вице-премьер РФ.

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году повысить расходы на научную сферу до 2% ВВП. В прошлом году вложения в науку в Татарстане выросли вдвое, напомнил Чернышенко.

Напомним, в России до 2031 года реализуются инициативы Десятилетия науки и технологий.