Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по уровню цифровой трансформации — это не предел

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Россия по международным рейтингам входит в десятку стран по уровню цифровой трансформации, и это не предел. Об этом на открытии экспозиции Минцифры «Мир цифры», посвященной цифровизации в разных отраслях экономики, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Президент нам поручил достичь необходимого уровня цифрового суверенитета», — подчеркнул он.

Как рассказали в пресс-службе Кабмина, вице-премьер открыл на полях Международной выставки-форума «Россия» несколько павильонов: Минэкономразвития («Почувствуй Россию»), Минобрнауки (экспозиция представляет новые технологии обработки фотоизображений с применением ИИ и интерактивный стенд проекта «Наша Лаба»).

Также Чернышенко и глава Минспорта Олег Матыцин дали старт экспозиции «Спорт для каждого».

Напомним, сегодня на ВДНХ стартовала Международная выставка-форум «Россия», на которой начал работу стенд-киберсфера Татарстана. Ранее Раис Рустам Минниханов сообщал, что в рамках масштабного события республика проведет мероприятия, приуроченные к дате «100 дней до Игр Будущего».