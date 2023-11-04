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Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по уровню цифровой трансформации — это не предел
Россия по международным рейтингам входит в десятку стран по уровню цифровой трансформации, и это не предел. Об этом на открытии экспозиции Минцифры «Мир цифры», посвященной цифровизации в разных отраслях экономики, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Президент нам поручил достичь необходимого уровня цифрового суверенитета», — подчеркнул он.
Как рассказали в пресс-службе Кабмина, вице-премьер открыл на полях Международной выставки-форума «Россия» несколько павильонов: Минэкономразвития («Почувствуй Россию»), Минобрнауки (экспозиция представляет новые технологии обработки фотоизображений с применением ИИ и интерактивный стенд проекта «Наша Лаба»).
Также Чернышенко и глава Минспорта Олег Матыцин дали старт экспозиции «Спорт для каждого».
Напомним, сегодня на ВДНХ стартовала Международная выставка-форум «Россия», на которой начал работу стенд-киберсфера Татарстана. Ранее Раис Рустам Минниханов сообщал, что в рамках масштабного события республика проведет мероприятия, приуроченные к дате «100 дней до Игр Будущего».
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