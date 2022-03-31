Чернышенко призвал туркомпании РФ присоединяться к акции «Мы вместе.Туризм»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поблагодарил компании, присоединившиеся к акции «Мы вместе.Туризм» для стимуляции внутреннего туризма в России и призвал и других подключаться к программе. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники федерального проекта разработали специальные пакетные туры со специальными предложениями и доступными для россиян ценами. По словам вице-премьера, акция охватила уже более 200 компаний.

«Я призываю остальных присоединиться. Это очень правильный, хороший жест в текущей ситуации – идти навстречу нашим туристам», – сказал Чернышенко на встрече Правительства с представителями туристической отрасли.

Кроме того, по линии корпорации «Туризм.РФ» подано около 500 заявок на инвестиции в создание туристических объектов, первые 53 проекта уже запустили в 27 регионах.

Депутат обратил внимание, что за год в России произошел огромный скачок в развитии туристической инфраструктуры и этот темп необходимо сохранить.

«Мы должны не только сохранить стартовавшие проекты, но и запустить много новых. Туризм – один из самых мощнейших драйверов экономического и социального развития нашей страны», – подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в весенне-летний период 2022 года Ростуризм запустит чартерные программы практически во все федеральные округа РФ.