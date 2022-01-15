Чернышенко призвал мобилизовать единую службу «122» из-за омикрон-штамма

Единую службу колл-центров «122» по Covid-19 необходимо мобилизовать по всей России из-за ухудшения эпидемической ситуации в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает официальный Telegram-канал Правительства страны.

Вице-премьер провел совещание на соответствующую тему в Координационном центре Правительства России. По словам Чернышенко, аналитики центра совместно с Минцифры РФ ведут мониторинг ситуации, выявлены лучшие и худшие регионы по работе службы «122».

Среди основных критериев заместитель Председателя Правительства упомянул «среднее время дозвона, норматив — до двух минут» и «количество неотвеченных вызовов, норматив — до 3–5%». Соответствующие субсидии общим объемом 700 млн рублей доведены до субъектов Федерации.

Теперь отстающие регионы должны восстановить круглосуточный режим работы колл-центров, увеличить количество операторов и начать внедрять голосовой помощник на базе ИИ. Минцифры и Минздраву поручено до 17 января направить на места обновленную типовую схему работы службы «122» по Covid-19.

Минцифры также организует стресс-тестирование готовности колл-центров к дополнительным нагрузкам. Информация будет собираться на дашбордах и в чат-боте Координационного центра. Помимо прочего, Общероссийский народный фронт регулярно направляет в центр собственные данные из регионов.

Колл-центры единого федерального номера «122», куда направляются все звонки по коронавирусу, были развернуты в регионах России по поручению Президента РФ Владимира Путина в ноябре 2020 года, отмечает ТАСС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в методические рекомендации по лечению омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 внесены корректировки.