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Общество 22 февраля 2024 14:36

Чернышенко принял участие в церемонии гашения марки, посвященной «Играм будущего»

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Чернышенко принял участие в церемонии гашения марки, посвященной «Играм будущего»
Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии гашения художественной марки, посвященной проведению Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

«На марке изображена эмблема игр – цифровое пламя, тираж составил 80 тыс. экземпляров», – отмечается в сообщении.

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Ранее сообщалось, что в обращение была выпущена почтовая марка стоимостью 85 рублей, посвященная мультиспортивному турниру «Игры будущего» в Казани. Церемония открытия соревнований состоялась накануне. В торжестве приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов, лидеры и представители зарубежных государств. Соревнования по 16 гибридным дисциплинам будут проводиться до 3 марта.

#Дмитрий Чернышенко #игры будущего
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