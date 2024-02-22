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Почтовая марка, посвященная «Играм будущего» в Казани, вышла в обращение
Сегодня, 22 февраля, в обращение выпущена почтовая марка, посвященная мультиспортивному турниру «Игры будущего» в Казани. Об этом сообщается на сайте издателя отечественных марок и филателистической продукции.
Марка стоимостью 85 рублей продается с тематической открыткой. В почтовых отделениях Москвы и Казани ее можно погасить штемпелем первого дня.
На марке изображена эмблема турнира — «Цифровое пламя». Дополнительно изданы конверты первого дня и художественная обложка.
Напомним, что турнир накануне открылся в Казани. В церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов, лидеры и представители зарубежных государств. Соревнования по 16 гибридным дисциплинам будут проводиться до 3 марта.
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